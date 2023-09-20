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1. İLTİHABI AZALTIR

Fazla tüketilmediği takdirde kahve antioksidan ve güçlü antiinflamatuar özellikler sağlar. Bir araştırmaya göre kahve içmek yüz sivilcelerine neden olabilecek iltihabın azalmasına yardımcı olur. Ayrıca iltihapla bağlantılı olan hiperpigmentasyonu da azaltır.