Ronaldo'yu 105 milyon euroya renklerine bağlayan Juventus'ta gözler Dybala'ya çevrildi. Hucüm hattında bir çok yıldızı barındıran Juve son olarakta Ronaldo'yu renklerine bağladı ve herkesin hayranlıkla bakacağı bir hucüm hattına sahip oldu.

TAKIMDA AYRILIKLAR BEKLENİYOR!



Dünya Kupası'nda sonra Cordoba'ya dönen Arjantinli yıldız Ronaldo transferini de tatildeyken öğrendi. Arjantin basınında yer alan haberde bu durumda takımdan ayrılıkların ihtimal dahilinde olduğu ve bu ismin Liverpool'un radarındaki Dybala olabileceği belirtildi.

"HOŞ GELDİN RONALDO"

Sosyal medya hesabından "Hoş geldin Ronaldo" mesajını paylaşan Dybala ise bu transfer sonrası teknik direktör Allegrini'nin gelecek planlarının içinde yer alıp almadığını ise henüz bilmiyor.