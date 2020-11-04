Toshiba’nın yerine o geldi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dynabook Europe, Türkiye'de kurumsal PC pazarına girdiğini duyurdu. Sharp Corporation, 2018’de Toshiba Client Solutions'ı satın aldığında bu birimi dynabook olarak yeni bir markaya dönüştürmüştü. Toshiba'nın 35 yılı aşkın dizüstü bilgisayar mirası üzerine inşa edilen dynabook, EMEA bölgesindeki mevcut büyüme stratejisinin en son adımı olarak Türkiye'de kurumsal PC pazarına giriş yaptığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak düzenlenen online toplantıda Türkiye'de kurumsal PC pazarının güçlü isimlerinden biri olmayı ve farklı bir B2B portföyü sunmayı hedeflediğini duyuran dynabook, Türkiye'de Aktepe Bilişim ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

‘TÜRKİYE’DEKİ KOBİ’LERE ODAKLANACAK’

Türkiye'de bilgisayar çözümleri pazarına girmekten büyük bir heyecan duyduklarını belirten Dynabook Europe Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, “Türkiye'deki KOBİ ekosistemi olağanüstü büyüme yetenekleri ve iş gereksinimleri ile çok heyecan verici bir pazar. 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'deki BT teknoloji ürünleri satışlarında yüzde 12’lik bir artışgerçekleştiğini görüyoruz. Günlük mevcut ekonomi süreçleri dijitalleşmeyi, mobiliteyi ve her zaman etkileşimde olmayı, işletmeler için temel rekabet avantajı haline getiriyor. Bu gerçeklik de kurumsal BT sektöründe yeni bir vizyonu gerektiriyor” dedi.

Toshiba'nın 30 yılı aşkın deneyiminin ardından artık Sharp'ın teknolojilerinden, tedarik ve üretim yeteneklerinden faydalanan ürün portföyü ile müşterilerinin karşısına çıktıklarını ifade eden Ravel, şunları söyledi:

“Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmeyi ve B2B alanında lider yenilikçi teknoloji çözümleri sağlayan bir şirket olmayı amaçlıyoruz. İşletmelerin dijital dönüşüm gibi zorlukların üstesinden gelmelerine ve iş güçlerini mobil hale getirmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş yeteneklerini güçlendirmek için tasarlanan dynabook'un pazar stratejisi, yerel paydaşlarla yakın ilişkiler kurmaya dayanıyor. Aktepe ile olan iş birliğimiz Türkiye kurumsal PC pazarında lider konuma yerleşmemizde büyük rol oynayacak.”

'BİLGİSAYAR SATIŞLARINDA SON 10 YILIN REKORU KIRILDI'

Türkiye kurumsal PC pazarındaki iddialı büyüme hedeflerinin altını çizen Aktepe Bilişim Satış Direktörü Gökmen Aktepe, "Bilgisayar satışları dünya genelinde artmaya devam ediyor. Canalys’e göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde son on 10 rekoru kırıldı. CONTEXT verilerine göre de Türkiye'deki dizüstü PC satışları, 2020 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttı. İş dünyası ve kamu sektörü, "yeni normale" yönelik özel gereksinimleri karşılayan, özel olarak tasarlanmış tekliflere ihtiyaç duyuyor. dynabook'un KOBİ'ler ve kurumların yanı sıra özel ve kamu sektöründeki işletmeler için birçok farklı segmentte hızla ilk tercih haline geleceğine inanıyorum” dedi.