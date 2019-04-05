Japon teknoloji şirketi Toshiba, ilk modelini 1984 yılında çıkardığı dizüstü bilgisayar pazarında adını değiştirdi. Şirket bugünden itibaren global ölçekte dizüstü bilgisayar pazarında artık “Toshiba” değil “Dynabook” adıyla yoluna devam edecek.

Sözkonusu isim değişikliği Toshiba’nın global biriminin yanısıra Tosbiha Türkiye’nin internet sitesinden de duyuruldu. “Değişim Burada” bilgilendirmesiyle açılan sitede, “Dynabook Inc. (Şirketin eski adı Toshiba Client Solutions Co., Ltd.'dir) ve bağlı kuruluşları, 1 Ekim 2018 tarihinde Toshiba Group ile finansal kaynaklarını ayırmıştır” denildi.

İLK DYNABOOK 1989'DA ÇIKTI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Biz dynabook'uz… Toshiba mirasımızın temelleri üzerinde yükselen dinamik, girişimci bir yeni işletmeyiz… Toshiba, 1985'te dünyanın ilk mobil bilgisayarı T1100'i piyasaya sundu ve bunu 1989'da dynabook J-3100 SS001 olan dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı takip etti. Sharp Corporation, Ekim 2018'de Toshiba'nın bilgisayar işinin yüzde 80.1'ini satın aldı ve 1 Nisan 2019 itibarıyla işletme küresel düzeyde ‘dynabook’ olarak bilinecektir...”

VESTEL’İN TALİP OLDUĞU TV BİRİMİNİ HISENSE’E SATMIŞTI

Toshiba'nın bundan 12 yıl önce satın aldığı ABD’li nükleer enerji şirketi Westinghouse’un iflasa sürüklenmesinin ardından, Japon teknoloji şirketi önce NAND flash çip üretimini ve sonra da Türkiye’den Vestel’in de talip olduğu televizyon bölümü Hisense’e satmıştı.

Toshiba’nın PC bölümü ise Sharp ortaklığı ile oluşturulan Toshiba Client Solutions’a devredilmişti. Bu işlemin ardından Toshiba Client Solutions’ın yeniden isimlendirilmesi için marka çalışmalarına başlanmıştı.