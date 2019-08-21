Dünya genelinde büyük ilgi gören e-spor, Türkiye’de de her geçen gün daha popüler olmaya başladı. Spor kulüpleri kendi elektronik spor takımlarını kurdu. Bu takımlar lisanslı turnuvalara katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, e-spor takımında yer alan oyunculara, e-sporcu lisansı veriyor. Verilen lisanslarda spor dalı olarak “Dijital oyunlar” belirtiliyor. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’na bağlı olarak federasyonları bulunuyor. Türkiye’de lisanslı e-sporcu sayısının 2 bin kişiye ulaştığı kaydediliyor.

Üniversitelerin, futbol kulüplerinin kurduğu takımlara büyük markalar da sponsor oluyor. E-spor, bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere katılan profesyonel oyuncular ile oynanması olarak adlandırılıyor. Futboldan sonra en çok seyirciyi e-sporun çektiği belirtiliyor. Şampiyonluk maçları aynı anda onbinlerce kişi tarafından izleniyor.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’nin e-spor takımları bulunuyor. Takımlara 2 kişiye kadar yabancı oyuncu alınabiliyor.

Kulüpler sporculara ücret ödüyor. Başarılı oyunculara ödenen ücretler çok yüksek meblağlara ulaşıyor.

SPORCULAR İNDİRİMLİ VERGİ ÖDÜYOR

2019 yılı itibarıyla ücretlerden 18 bin liraya kadar yüzde 15, 18-40 bin lira arasında yüzde 20, 40-148 bin lira arasında yüzde 27 ve 148 bin lirayı aşan tutarlarda ise yüzde 35 oranında vergi alınıyor.

Buna karşılık, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan geçici 72. madde uyarınca, sporculara ödenen ücret ve ücret sayılan ödemelerde indirimli vergi uygulanıyor. Vergi oranı lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer ligdekiler için yüzde 5 oranında. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslar arası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden ise yüzde 5 oranında vergi alınıyor. Sporculara transfer ücreti veya başka adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret olarak kabul ediliyor.

MALİYE’YE SORDULAR

Bir spor kulübü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvurarak, e-spor kulübüne kayıtlı e-spor oyuncularına ödenen ücretlerin diğer sporcular gibi indirimli vergiye tabi olup olmadığını sordu. Vergi Dairesi Başkanlığı, elektronik sporun bilgisayar, konsol ve mobil platformlar üzerinden çevrimiçi ve çevrimdışı bireysel ve takım olarak oynanan, rekabetçi çok oyunculu, dijital oyunların çeşitli modlarıyla oynanan bir alan olarak tanımlandığına dikkat çekti. Başkanlık, e-spor oyuncularına yapılan ücret ödemelerinin, geçici 72. madde kapsamında sporculara yapılan ücret ödemesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, dolayısıyla normal gelir vergisine tabi tutulması gerektiği cevabını verdi.

Bu durumda e-sporculara ödenen ücretler, yıl içinde ödenen ücretin tutarına göre yüzde 15 ile yüzde 35 arasında vergiye tabi tutulacak.

AMATÖR SPORCU TEŞVİKİNE AÇIKLIK

Amatör sporcu istihdamını teşvik amacıyla, bu sporculara ödenen ücretlerde vergi muafiyeti uygulanıyor. Kanuna göre, çalışan sayısı 100 ve daha az olan işyerlerinde 1, 100’den fazla olan işyerlerinde 2 amatör sporcu için ödenen asgari ücretin iki katı tutarına kadar para, gelir vergisinden muaf tutuluyor. Bir işveren, Malatya Vergi dairesi’ne başvurarak vergiden istisna edilen tutarın brüt mü yoksa net asgari ücrete göre mi hesaplanacağını sordu. Soruya İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca cevap verildi ve brüt asgari ücretin iki katına kadar ödenen ücretin gelir vergisinden istisna olduğu, brüt asgari ücretin iki katını aşan ücret ödemelerinde istisnadan faydalanılmasının mümkün olmadığı belirtildi.