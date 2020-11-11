DHA

2018 - 2019 yıllarının e-ticarette satışların neredeyse zirve yaptığı kasım ve aralık aylarını karşılaştıran Şikayetvar, e-ticaret ve kargo sektöründe tüketicilerin çözüm bekledikleri ve tüketiciler ile markaların bu dönemde nelere dikkat etmesi gerektiği gibi konuları açıkladı.

Yüzde 80´lere varan indirimlerle tüketicinin alışveriş yapmaya teşvik edildiği bu dönemde tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar´ı e-ticaret ve kargo alanında 2019´un Kasım ve Aralık aylarında toplam 2 milyon 400 bin kişi ziyaret etti. Şikayetvar verilerine göre; 2018´in Kasım ve Aralık aylarında e-ticaretle ilgili toplam 35 bin, 2019´un aynı dönemindeyse 78 bin 732 şikayet gelirken; kargo sektörü için de 2018´in aynı aylarında 24 bin, 2019´da ise toplam 65 bin 917 şikayet geldi.

E-TİCARETTE EN ÇOK ÜRÜNÜN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ÇIKMAMASI ŞİKAYET EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019 Kasım ayında Türkiye´deki e-ticaret sitelerinin indirim ve kampanyalarıyla birlikte e-ticaret hacmi diğer aylara göre daha yüksek bir düzeyde gerçekleşerek yüzde 11´lere kadar ulaştı. Pandemi nedeniyle bu yıl oranın çok daha yükseklere çıkması bekleniyor. Tüketicilerin e-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet ettiği konuların açıklandığı verilere göre ilk sırada, sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması; farklı, kalitesiz, replika ürün gönderimi yer aldı.

Verilere göre, e-ticaretle ilgili çözüm bekleyen problemler ise şu şekilde sıralandı:

"Hatalı takip numarası verilmesi, teslimatın zamanında yapılmaması, uzun tedarik süreleri, yanlış ürün gönderimi, indirimli ürünün sipariş alınıp, tedarik edilmemesi ve parasının kullanılması, aracı firmalarda satıcıya ulaşılamaması, stokta olmayan ürünün satışını yapmak, kargoda ürünlerin kaybolması, yanlış adrese gönderilen siparişler, para iadesinin verilen sürede yapılmaması, satılan ürünün faturasının temin edilmemesi, sepete eklenen üründe fiyat değişimi"

KARGOLARDA EN ÇOK NE ŞİKAYET EDİLDİ?

Verilere göre kargoyla ilgili en çok çözüm bekleyen 10 konu ise şöyle;

"Ürünün kırık, eksik, hasarlı çıkması, teslim edilmeyen ürünün sistemde teslim edilmiş gibi gösterilmesi, ilgili şubenin telefonlarını açmaması, kargo paketinin teslim edilmeden ilgili firmaya geri iletilmesi, personelin saygısız davranışta bulunması, kargo paketinin ilgili kişi yerine başkasına teslim edilmesi, alıcıya ulaşım sağlamadan `geldik evde yoktunuz´ denilip teslimatın yapılmaması, kuryenin yukarıya çıkmadan paketi teslim etmek istemesi, kuryenin evden ürün alımı için gelmemesi."