        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama E-ticarete gireceklere özel destek - Teknoloji Haberleri

        E-ticarete gireceklere özel destek

        Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi, Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçiyor. TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi koordinasyonundaki eğitim projesi, e-ticaretle tanışan Türkiye'nin her bölgesindeki yerli üretici, esnaf ve KOBİ'lerin yurt içi veya küresel pazarlara açılmalarını hedeflediğini açıkladı. Trendyol, eğitimleri tamamlayıp e-ticarete yeni adım atacak işletmelere ve kadın girişimcilere eğitimden finansal avantajlara uzanan destekler sunacağı vurgulandı.

        Giriş: 08.04.2026 - 10:24
        Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), MÜSİAD, TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi ve sektör oyuncularının katkısıyla yürüteceği eğitim programı, yerli üretici, esnaf ve KOBİ'leri e-ticaretle tanıştıracak. Trendyol'un da destekçileri arasında bulunduğu Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi, girişimciliği güçlendirip esnaf ve KOBİ'leri dijital ticaretin sunduğu yeni fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor. Program, yerel üreticilere markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik fırsatlarıyla yalnızca yurtiçi değil küresel pazarlara da açılma fırsatı sunuyor.

        E-TİCARETE YENİ BAŞLAYACAKLARA AYRICALIKLAR

        Projeye destek veren şirketler arasındaki Trendyol, eğitimleri tamamlayıp e-ticarete adım atacak yeni satıcılara özel destek ve avantajlar sunacak.

        Trendyol'da e-ticarete başlayacak yeni satıcılar, ilk ürün yükleme sonrası 60 gün geçerli %20 komisyon indirimi, e-ticaret, e-ihracat ve satıcı paneli süreçlerinde birebir danışmanlık desteği, anlaşmalı bankalarda kredi ve ticari kart fırsatları, ilk 60 gün geçerli ücretsiz e-fatura paketi ve Trendyol satıcılarına özel avantajlı KEP adresi ücretlendirmesi gibi ayrıcalıklardan yararlanacak.

        Trendyol ayrıca girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine özel komisyon avantajının yanı sıra Kadın Girişimci Rozeti ile görünürlük avantajı gibi ayrıcalıkları, e-ticarete başlayacak kadın üretici ve girişimcilere sağlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 6 Nisan 2026 (ABD ve İran Barışta Anlaşacak Mı?)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump Salı günü son tarih dedi. ABD ve İran'a anlaşma teklifi. İsrail-ABD'nin İran'a saldırısı sürüyor. İsrail Bu Şehr'i bombaladı. İran'dan yeni misilleme dalgası. İsrailli gazetecilerden skandal soru. Tel Aviv'de ne...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Borsada ateşkes coşkusu
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?