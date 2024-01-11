E-YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? E- YDS 2024/1 İngilizce başvurularında son gün!

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E-YDS SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) ve sadece İstanbul, Ankara ile İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirir.

E-YDS sınavına girmek isteyen adaylar ilk oturumu için ÖSYM resmi web sitesi üzerinden 11 Ocak Perşembe saat 23.59'a kadar başvuruda bulunabilirler.