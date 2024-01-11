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        Haberler Gündem Eğitim E-YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? E- YDS 2024/1 İngilizce başvurularında son gün!

        E-YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? E- YDS 2024/1 İngilizce başvurularında son gün!

        E-YDS 2024 yılının ilk sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından YDS - e-YDS sınav tarihleri ve başvuruları açıklandı. Sınava girmek isteyen adaylar güncel sınav takvimi hakkında araştırma yapıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:23
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        2024 E-YDS/1 İNGİLİZCE SINAV BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN!

        ÖSYM'nin resni internet sitesi üzerinden açıkladığı takvime göre 2024'te yapılacak olan ilk e-YDS/1 İngilizce sınavı başvuruları 3 Ocak 2024 Çarşanba günü başlayacak ve 11 Ocak Perşembe günü sona erecek.

        2

        2024 E-YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        - e-YDS 2024/1 İngilizce 20.01.2024 tarihinde. Başvurular 3-11 Ocak tarihleri arasında alınacak.

        - e-YDS 2024/2 İngilizce 11.02.2024 tarihinde. Başvurular 23 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında alınacak

        - e-YDS 2024/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca 20.04.2024 tarihinde. Başvurular 8 Şubat 4 Nisan tarihleri arasında alınacak.

        - e-YDS 2024/4 İngilizce 27.04.2024 tarihinde. Başvurular 2-18 Nisan tarihleri arasında

        - e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca 28.04.2024 tarihinde. Başvurular 8 Şubat 18 Nisan tarihleri arasında alınacak

        - e-YDS 2024/6 İngilizce 25.05.2024 tarihinde. Başvurular 7-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

        3

        - e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca 26.05.2024 tarihinde. Başvurular 6-16 Mayıs tarihleri arasında.

        - e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça 1.06.2024 tarihinde. Başvurular 14-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        - e-YDS 2024/9 İngilizce 06.07.2024 tarihinde. Başvurular 12-27 Haziran tarihleri arasında alınacak.

        - e-YDS 2024/10 İngilizce 07.09.2024 tarihinde. Başvurular 20-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        - e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce 27.10.2024 tarihinde. Başvurular 16 Ağustos 25 Eylül tarihleri arasında alınacak.

        - e-YDS 2024/12 İngilizce 21.12.2024 tarihinde. Başvurular 3-12 Aralık tarihleri arasında alınacak.

        4

        YDS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        - YDS 2024 ilk sınavı 24.03.2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 7-15 Şubat tarihleri arasında alınacak.

        - YDS 2024/2 sınavı 03.11.2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 17-25 Eylül tarihleri arasında alınacak.

        5

        E-YDS SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

        ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) ve sadece İstanbul, Ankara ile İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirir.

        E-YDS sınavına girmek isteyen adaylar ilk oturumu için ÖSYM resmi web sitesi üzerinden 11 Ocak Perşembe saat 23.59'a kadar başvuruda bulunabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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