E YDS başvuruları başladı! E- YDS sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından E YDS başvuruları başladı. Yabancı Dil Sınavı'na girmek isteyen adaylar 6 Temmuz'da yapılacak olan sınav öncesi başvurularını tamamlamak zorunda. İşte e YDS başvuru ekranı
E YDS başvuruları bugün itibariyle alınmaya başladı. 12-27 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek. Peki E- YDS sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte e YDS başvuruları ve tüm detaylar
E YDS BAŞVURUSU BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Temmuz’da yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/6) İngilizce alanı için başvurular başladı
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ÖSYM DUYURDU
e-YDS 2024/9 (İngilizce): Başvuruların Alınması
e-YDS 2024/9 İngilizce alanında; 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Sınava başvurular, 12-27 Haziran 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 12 Haziran 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.