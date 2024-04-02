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        Haberler Gündem e YDS ne zaman? 2024 E YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

        e YDS ne zaman? 2024 E YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

        ÖSYM tarafından uygulanacak olan e YDS başvuruları başladı.  ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı takvime göre 2024'te İngilizce alanında yapılacak olan sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında olacak. Peki e YDS ne zaman? 2024 E YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:44
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından e-YDS 2024/4 başvuruları alınmaya başladı. İlk başvuruyu kaçıran adaylara geç başvuru tarihi tanınmadı dolayısıyla sınava gireceklerin en geç 18 Nisan’a kadar başvuruyu tamamlaması gerekiyor. İşte e yds sınav ve başvuru tarihleri 2024

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        E YDS NE ZAMAN?

        e-YDS 2024/4 İngilizce alanında; 27 Nisan 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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        E-YDS 2024/4 (İNGILIZCE): BAŞVURULARIN ALINMASI

        Sınav başvuruları, 2-18 Nisan 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 2 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

        Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

        e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

        Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        E YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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