e YDS ne zaman? 2024 E YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan e YDS başvuruları başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıkladığı takvime göre 2024'te İngilizce alanında yapılacak olan sınav Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında olacak. Peki e YDS ne zaman? 2024 E YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, başvurular nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından e-YDS 2024/4 başvuruları alınmaya başladı. İlk başvuruyu kaçıran adaylara geç başvuru tarihi tanınmadı dolayısıyla sınava gireceklerin en geç 18 Nisan’a kadar başvuruyu tamamlaması gerekiyor. İşte e yds sınav ve başvuru tarihleri 2024
E YDS NE ZAMAN?
e-YDS 2024/4 İngilizce alanında; 27 Nisan 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
E-YDS 2024/4 (İNGILIZCE): BAŞVURULARIN ALINMASI
Sınav başvuruları, 2-18 Nisan 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 2 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI