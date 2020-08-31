Öğretmen girişi

Öğretmenler için Eba girişi pek çok şekilde yapılabiliyor. Özel okul öğretmenleri ve ücretli öğretmenler Eba’ya E-Okul şifrelerini kullanarak girebiliyor ve dersleri bu sayede takip edebiliyorlar. Devlet okulundaki öğretmenler ise Eba’ya girebilmek için mebbis şifreleri ile girebiliyorlar. Yine mebbis kaydı bulunan bütün öğretmenlerin sisteme E-devlet şifreleri ile de girebiliyorlar.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI

Öğrenci Girişi

Öğrencilerde de Eba girişleri değişiklik gösteriyor. Özel okul öğrencileri eba’ya okul şifreleri ile girebilirken; açık öğretim öğrencileri ise Eba’ya açık öğretim şifrelerini kullanarak girebilirler. Bununla birlikte devlet okulundaki öğrencilerde TC kimlik numaraları ve öğretmenlerinden aldıkları şifreler ile sisteme giriş yapıyorlar.

EBA Öğrenci giriş ekranı