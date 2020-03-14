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EBA giriş sayfası 2020! EBA şifresi alma ve uzakta eğitim detayları

EBA, corona virüsü tedbirleri kapsamında okullarda verilecek uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılacak. 1 haftalık tatilin ardından ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğrencileri EBA üzerinden 1 hafta uzaktan eğitim alacak. Peki EBA şifresi nasıl alınır?

EBA

EBA şifresi nasıl alınır? EBA uzaktan eğitim nasıl olacak? soruları 1 haftalık tatilin ardından ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğrencileri için başlayacak uzaktan eğitim dersleri için araştırılıyor. Tüm dünyada etkili olan Corona virüse karşı alınan önlemler arasında okulların tatil edilmesi de yer aldı. Öğrenciler 23 - 27 Mart tarihleri arasında TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak. İşte EBA ile ilgili detaylar...

EBA GİRİŞ SAYFASI

EBA’ya eba.gov.tr adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.

EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

 

EBA ŞİFRE ALMA NASIL YAPILIR 2020

EBA girişi için henüz bir şifre almadıysanız, e-okul bilgilerinizle hesap oluşturabilirsiniz. 
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak resimdeki rakamları, TC Kimlik Numaranızı ve öğrenci numaranızı giriniz.

T.C. Kimlik Numarası 99 ile başlayan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Nüfus Cüzdanı Seri/No veya Cilt No alanı boş bırakılmalıdır.

EBA ŞİFRE ALMA

EBA’YA NASIL GİRİLİR?

Öğrenci olarak EBA’ya nasıl giriş yapılır?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. "EBA Giriş" ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

Öğretmenler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

"EBA Giriş" ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA’ya giriş yapabilirsiniz.

Veliler EBA’ya nasıl giriş yapabilir?

Veliler, eba.gov.tr adresi üzerinde yer alan “Veli” kısmına tıkladıktan sonra e-Devlet üzerinden EBA’ya yönlendiriliyor. Ancak sistem girmek isteyen velinin, öğrencinin e-okul'da kayıtlı velisi olması gerekiyor.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de okullar 1 hafta tatil edildi ve 1 hafta da uzaktan (online) eğitim olmasına karar verildi. Bu süreçte Türkiye'deki uzaktan eğitimin adresi ise EBA olacak. EBA'ya erişimde ise internetler ücretsiz olacak.

EBA İLE UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının görülmesinin ardından dün 16 Mart’tan itibaren okullar bir hafta tatil edildi. Ardından gelen 23 Mart’ta başlayan bir haftalık süreç için de eğitimin online olarak yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde aldığı önlemler kapsamında uzaktan eğitimin adresi ise internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanalları olacak.

EBA’ya eba.gov.tr adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamak için 2012 yılında geliştirilen EBA’da neler var? Kimler kullanabiliyor? Sisteme nasıl giriş yapılabiliyor? Tüm Türkiye’nin merak ettiği bu sorunların cevaplarını bir araya getirdik.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA),tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor.

MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.

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