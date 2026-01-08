Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Eber Gölü'nde yangın çıktı

        Eber Gölü'nde yangın çıktı

        Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 00:56 Güncelleme: 08.01.2026 - 00:56
        Eber Gölü'nde yangın çıktı
        Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Bolvadin ilçesi tarafından daha sonra da Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı. 5 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölün bataklık yapısı nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılabilirken, ekiplerin mücadeleyi sürdürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesinde önlem aldı.

        Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede çarşamba ve perşembe günleri saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

