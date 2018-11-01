EBRD daha önce Mayıs ayında yüzde 4.2 olarak belirlediği Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini yüzde 1'e indirdi. Bu yıl için daha önce yüzde 4.4 olarak belirlediği büyüme tahmini ise yılın ikinci yarısında başlayan yavaşlama nedeniyle yüzde 3.6'ya düşürdü.
EBRD'nin tahminleri hükümetin yüzde 3.8 olan resmi 2018 tahminine yakın ancak yüzde 2.3 olan 2019 tahmininin altında bulunuyor.
EBRD tarafından bugün yayımlanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'de ekonomik büyümenin tahminlerden sapmasına yol açabilecek unsurlar ise bankacılık sektörünün durumu ve ekonomi politikaları olarak belirtildi.
Raporda, "Ekonomik görünüm üzerindeki temel riskler bankacılık sektörü ile ilgili belirsizliğin yanı sıra ekonomi politikalarının yönü ve TL'de değer kaybının sürmesine yönelik risklerdir" denildi.
Değerlendirmede Mayıs'tan bu yana sert değer kaybeden TL'nin orta vadeli ekonomik program, Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilimin azalması ve TCMB'nin sert faiz artırımı sayesinde istikrar kazandığı ifade edilerek, "Ekonomide TL'deki değer kaybının zorladığı yeniden dengeleme, tüketim odaklı ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı... dış dengesizlikleri azaltacaktır" denildi.
EBRD Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın bölge ülkelerine yayılmasının öngörülmediğini de belirtti. Toplam 37 ülkede özel sektöre kredi veren EBRD, Türkiye dışında kalan faaliyet alanının tamamı için ekonomik büyüme tahminlerini ise pek değiştirmedi. Türkiye dışarıda bırakıldığında diğer ülkelerin büyüme tahmini bu yıl için 0.1 puan artırılarak yüzde 3.1'e yükseltildi, 2019 tahmini ise yüzde 3 ile aynı kaldı. Türkiye dahil edildiğinde 2018 büyüme tahmini 0.1 puan indirilerek yüzde 3.2'ye, 2019 büyüme tahmini 0.6 puan indirilerek yüzde 2.6'ya düştü.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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