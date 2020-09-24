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Sanatçı Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası Remzi Gündeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı.

76 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Siroz ve KOAH hastası olduğu bilinen Remzi Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen 76 yaşındaki Gündeş, 18 Eylül'de yaşamını yitirdi.

TV100'ün haberine göre; Babasının vefatını kimseye duyurmayan şarkıcı, Remzi Gündeş'i Büyükçekmece Mezarlığı'nda sessiz sedasız son yolculuğuna uğurladı.

"ÇOCUKLARIN BABA SEVGİSİNE İHTİYACI VARDIR"

Ebru Gündeş, yaklaşık 5 sene önce babası Remzi Gündeş ile ilgili sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulunmuştu.

Gündeş, "Babalar Gününüz kutlu olsun. Lütfen unutmayın; çocukların baba sevgisine ihtiyacı vardır. Eğer zamanında yoksanız, bu içlerini acıtır ve bu onları sizden uzak ama çok uzaklara götürür" mesajını yayınlamıştı.

"BEN ONA HİÇ BAKMADIM AMA O BANA BAKTI"

Ardından SHOW TV'ye konuşan Remzi Gündeş, "Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını" demişti.

Kızını rahatsız etmek istemediğini belirten Gündeş, "Evlenmiş, barklanmış. Onu rahatsız etmeye lüzum yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Ben şahsen evladım için dilenirim. Yemin ederim dilenirim. Yarın bir mezarlık olacağız. 2 metre yere gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ebru Gündeş'in kendisine ev aldığı ancak yerleşmediği hatırlatılan baba Remzi Gündeş, "Evde rahat edemem, bu dükkanda rahatım. Ölürsem bile onun çok mutlu olmasını istiyorum" diye konuşmuştu.