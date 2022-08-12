Ebru Gündeş'in gözyaşları

Gündeş 'Âşık' şarkısını söylerken "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı. Önce seyirciye sırtını döndü, daha sonra sahnede hüngür hüngür ağladı. Konsere kısa bir ara veren şarkıcıya seyirciler alkışlarıyla destek oldu.