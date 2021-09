"SENİ TARİFSİZ SEVİYORUM"

Oğlunun fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki eski manken, gönderisine duygusal bir not düştü. Ebru Şallı, şu ifadeleri kullandı:

Seni tarifsiz seviyorum Ponçik'im... İyi ki doğdun meleğim benim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki seni doğurmuşum. Bana yaşattığın her şey için, mesajların ve işaretlerin için sana teşekkür ederim. Eşsiz kokun hep, her an hücrelerimde benimle meleğim. Tüm Türkiye şahit oldu melekler de yaşar.