Ece Dizdar: Tipim zengin, her rol olmuyor
Ünlü oyuncu Ece Dizdar, fiziksel özelliklerinin bazı karaktere uygun olmadığını belirterek, "Tipim zengin arkadaşlar. Bu yüzden her rol üzerime oturmuyor. Daha Avrupai bir görünüme sahibim" dedi
Ece Dizdar, hem özel hayatına hem de mesleki kariyerine dair gündem olan açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl meslektaşı Serdar Orçin ile dünyaevine giren Dizdar; ilişkilerinin başlangıcından sıra dışı evlilik teklifine kadar bilinmeyenleri anlattı.
İlişkilerinin temelinin pandemi döneminde atıldığını belirten Dizdar, tanışıklıklarının eskiye dayandığını ancak karantina sürecinde yakınlaştıklarını ifade etti: Oyuncular Sendikası’nın Zoom toplantılarında yalnızlıklarımızı paylaşıyorduk. Sonra o toplantılar eğlenceli Zoom partilerine dönüştü. Bizi birbirimize bağlayan şey neşe oldu.
"İSTEMEYE İSTEMEYE EVLENME TEKLİFİ ETTİ"
Serdar Orçin'in mizah anlayışına değinen oyuncu, evlilik teklifinin de bir o kadar ilginç olduğunu dile getirdi. Dizdar, "Serdar şaka yapmak için her şeyi yapabilir. Bir gün yüzüğü çıkardı ve bana 'Ben evlenmek istemiyorum' dedi. Hem evlenmek istemiyor hem de teklif ediyordu. Sırf beni kaybetmek istemediği için bu yola girdi. 'Ben bu kızı bırakamayacağım' diyerek, teklif etti. Yani tabiri caizse istemeye istemeye evlenme teklifi etti" dedi.
Düğünlerine de farklı bir giriş yaptıklarını belirten oyuncu, 'Erik Dalı' oynayarak, salona girdiklerini ve o anların sosyal medyada yaklaşık 50 milyon kez izlendiğini söyledi.
Saba Tümer'in programına konuşan Dizdar, oyunculuk kariyerine dair de dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu. Sektörde 'fiziksel engeller' olarak görülen kalıplara değinen oyuncu, her rolün kendisine uygun olmadığını belirtti.
"AVRUPAİ BİR TİPE SAHİBİM"
Dizdar, "Evet, tipim zengin arkadaşlar. 'Casting' diye bir şey var. Çenem keskin, hatlarım sivri, göz rengim belirgin. Bu yüzden her rol olmuyor. Boşnak olduğum için daha Avrupai bir tipe sahibim" ifadelerini kullandı.