Ece Dizdar: Tipim zengin, her rol olmuyor

"İSTEMEYE İSTEMEYE EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

Serdar Orçin'in mizah anlayışına değinen oyuncu, evlilik teklifinin de bir o kadar ilginç olduğunu dile getirdi. Dizdar, "Serdar şaka yapmak için her şeyi yapabilir. Bir gün yüzüğü çıkardı ve bana 'Ben evlenmek istemiyorum' dedi. Hem evlenmek istemiyor hem de teklif ediyordu. Sırf beni kaybetmek istemediği için bu yola girdi. 'Ben bu kızı bırakamayacağım' diyerek, teklif etti. Yani tabiri caizse istemeye istemeye evlenme teklifi etti" dedi.