Programın yayın saati sonrasında alışveriş merkezine gelen ve gazetecilere poz veren ikili alışverişlerine devam etti.

Çok kısa bir süre de girdikleri mağazadan koşar adımlarla çıkan ikili "Acelemiz var, geç bile kaldık." diyerek vale noktasında ki araçlarına yöneldiler.

Muhabirlerin neden acele ettiklerini sorması üzerine cevap veren Erken, "Arkadaşlar bayram özel bant çekimimiz var, ona yetişmeye çalışıyoruz." dedi. En hızlı alışveriş rekorunu kıran ikili Ece Erken'in aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.