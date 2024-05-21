Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ece isminin analizi

Ece İsminin Anlamı

İsimleri tamamlayan en önemli detay sahip olduğu anlamıdır. Bu sebeple ilk kez duyduğumuz bir isim karşısında anlamını öğrenmek isteriz. Elbette ki anlamı kadar kolay telaffuzlu olmasına, kulağa hoş gelmesine dikkat edilmektedir. Yani ismi belirleyici birçok faktör bulunmaktadır. Anne ve baba adayları da çocukları için anlamlı bir isim arayışına yönelmektedir. Çocuğun bir ömür taşıyacağı ismi belirlerken özenle davranırlar. Bunun için internetten de yardım alabilirler. Ece ismi de kız çocukları için tercih edilen ve dikkat çeken isimlerden biridir. Ece ismi birden fazla anlama sahiptir. TDK’da yer alan bilgilere, Ece isminin anlamları şunlardır:

Başkan, ulu, ileri gelen.

Aksakallı ihtiyar.

Arkadaş, dost

Güzel kadın.

Büyük kardeş.

Kraliçe

Ece Ne Demek?

İsimler bilinen ya da bilinmeyen pek çok anlama sahip olabilmektedir. Şayet bir ismi bilmiyorsak bunun için arama motorundan anlamını öğrenebiliriz. Sayısız seçenek arasında zorlanan anne ve baba adayları, isim bulmak için araştırma yapmaktadır. Her ebeveyn için çocukları özeldir; bu sebeple de onlar için özel bir isim araştırırlar. Kolay söylenilebilir oluşu ve içerdiği anlamlar itibariyle Ece ismi de kız çocukları için tercih edilen bir isimdir. Ece ismi; başkan, ulu, ileri gelen, aksakallı ihtiyar, arkadaş, dost, güzel kadın, büyük kardeş ve kraliçe anlamlarına gelmektedir.