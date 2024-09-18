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        Haberler Magazin Ece Uslu: 49'a bir tekme atıp tam 50 yaşıma bastım - Magazin haberleri

        Ece Uslu: 49'a bir tekme atıp tam 50 yaşıma bastım

        Ünlü oyuncu Ece Uslu; yaş gününü, yeni dizisi 'Siyah Kalp'in çekimlerinin gerçekleştirildiği Kapadokya'da annesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:39
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        SHOW TV'nin izleyicilerin ilgisine mazhar olan yeni dizisi 'Siyah Kalp'in başrolü oyuncusu Ece Uslu, 50 yaşına girdi.

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        Dizide; 'Sumru' karakterini canlandıran Ece Uslu, çekimlerinin sürdüğü Kapadokya'da yeni yaşını kutladı.

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        Ece Uslu, sosyal medya hesabından annesi, Nazan Uslu ve arkadaşlarının bulunduğu kalabalık bir grupla birlikte yeni yaşını kutladığı anların fotoğraflarını yayımladı.

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        Ece Uslu; paylaşımına; "Siyah Kalp' dizisi yoğunluğumuz sebebiyle maalesef bu postu şimdi paylaşabiliyorum. Bu sene 09.09.2024 tarihinde 49'a bir tekme atıp tam 50 yaşıma bastım. Ne mutlu bana. Beni arayan, gelen veya gelemeyen tüm sevdiklerime (Kapadokya'da yoğun bir tempo içinde olduğumuzdan dolayı) hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımdasınız! Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ece uslu
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