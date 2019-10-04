Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem’i bulmak için arama başlatırken, Ecem’in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra’ya bağlı Kerpe’de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi.

ANNESİNİN ŞÜPHELİ İNTİHARI

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, Esra Ercömert’in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı.

Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük’e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevki'inde gömülü halde buldu.

ECEM'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDİLDİ

Olayla ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 6. celsesi görülmeye devam edildi. Duruşmaya davada tutuklu olarak yargılanan cinayet zanlısı Süleyman K. SEGBİS aracılığı ile karılırken, davada tutuksuz yargılanan K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D., Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, taraf avukatları ve STK temsilcileri hazır bulundu.

RAPOR: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Duruşma mahkeme heyetinin Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanan Ecem Balcı’nın ölüm raporunu okuması ile başladı. Okunan raporda Ecem Balcı’nın sanık Süleyman K.’nin emniyette verdiği ifadesindeki gibi boğularak öldüğü belirtildi.

ANNESİ İLE İLİŞKİSİNE KARŞIYMIŞ

Duruşmada mütaalayı oluyan Cumhuriyet Savcısı, Süleyman K. aralarında ilişki olan Esra Ercömert’in kızı Ecem Balcı’yı ilişkilerine karşı çıktığı için ormanlık alana götürerek öldürdüğü yönünde delilleri açıkladı. Cumhuriyet Savcısı davada cinayet zanlısı olarak yargılanan Süleyman K.’nin çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti. Ayrıca davada tutuksuz yargılanan K.A., R.Ö.Y., Y.K. ve İ.D.’nin de suç delillerini gizleme suçundan yargılanmasını talep etti.

"RAPORUN SAÇMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhuriyet Savcısının mütalaayı okuduğu sırada Süleyman K.’nin tutuksuz yargılanan ağabeyi Y.K. fenalık geçirdi. Y.K. salonda bulunanların yardımı salondan dışarı çıkartıldı. Kararın okunmasının ardından Gökhan Balcı’nın avukatı sanığın tasarlayarak öldürme suçundan da yargılanması gerektiğini belirtti. Sanık avukatı ise yazılı beyanlarını sunacaklarını belirterek, mütalaayı kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti daha sonra sanık Süleyman K.’ye söz verdi. Süleyman K. SEGBİS aracılığı ile yaptığı savunmada, "Ben avukatımın dediklerine katılıyorum. Raporun saçma olduğunu düşünüyorum” dedi.

"İNŞALLAH HEPSİ CEZASINI ÇEKER"

Savunmalarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti savunma ve beyanların hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar verdi. Süleyman K.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 19 Kasım tarihine erteledi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, zor anlar yaşadı. Kızının katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten Balcı, “Mahkeme 19 Kasım’da Kararını verecek. Verilecek olan kararda cinayetin tasarlanarak işlendiği yönünde olmasının altını çizerim. Ama savcı bu şekilde mütalaa vermedi. Kararın o şekilde verilerek kızımın katilinin ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyorum. Diğerlerine de ceza kesileceği söylendi. İnşallah bu dava emsal olur. Farklı şehirlerden desteğe geldiler. Böyle insanların dünyada var olduğunu bilmek bize umut oluyor. İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler söylenir. Biz kızımızı kaybettik, inşallah başka Ecemler olmaz” dedi.