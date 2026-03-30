Eczacıbaşı Dynavit: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU
VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Sarı-siyahlılarda Marina Markova 22, Tijana Boskovic 16 sayıyla çift haneli sayılarla oynadı.
Sultanlar Ligi play-off yarı final eşleşmesinde ikinci maç 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.
VakıfBank bu maçı da kazanması halinde finale yükselecek.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Caner Çildir, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Dana Rettke, Magdalena Stysiak, Yaprak Erkek, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Simge Aköz (L), Emily Maglio, Kathryn Boden
VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Marina Markova, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Helena Cazaute, Katarina Dangubic
SETLER: 18-25, 19-25, 20-25
SET SÜRELERİ: 27’, 25’, 30’