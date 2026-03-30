        Eczacıbaşı Dynavit: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 22:41 Güncelleme:
        VakıfBank, seride 1-0 öne geçti!

        Sultanlar Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Sarı-siyahlılarda Marina Markova 22, Tijana Boskovic 16 sayıyla çift haneli sayılarla oynadı.

        Sultanlar Ligi play-off yarı final eşleşmesinde ikinci maç 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

        VakıfBank bu maçı da kazanması halinde finale yükselecek.

        SALON: Eczacıbaşı

        HAKEMLER: Caner Çildir, Mehmet Gül

        ECZACIBAŞI DYNAVİT: Dana Rettke, Magdalena Stysiak, Yaprak Erkek, Sinead Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Simge Aköz (L), Emily Maglio, Kathryn Boden

        VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Marina Markova, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Helena Cazaute, Katarina Dangubic

        SETLER: 18-25, 19-25, 20-25

        SET SÜRELERİ: 27’, 25’, 30’

