        Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin'le uzattı - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin'le uzattı

        Eczacıbaşı Dynavit, milli pasör Elif Şahin ile sözleşmesini 2026-2027 sezonu için 1 yıl uzatırken, 2027-2028 sezonu için ise opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 18:21 Güncelleme: 22.01.2026 - 18:21
        Eczacıbaşı Dynavit, Elif Şahin'le uzattı!
        Eczacıbaşı Dynavit, 2020-2021 sezonundan bu yana formasını terleten milli pasör Elif Şahin ile sözleşmesini 2026-2027 sezonu için 1 yıl uzatırken, 2027-2028 sezonu için ise opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

        BİLUN YILMAZ: KULÜBÜMÜZÜN VE TÜRK VOLEYBOLUNUN DEĞERLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

        Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Elif’le sözleşmemizi uzatmak, kulübümüzün sportif vizyonunun önemli bir parçası. 19 yaşında kulübümüze katıldığından bu yana, Elif hem gelişimiyle hem de istikrarıyla kulübümüz için olduğu kadar milli takımımız için de önemli bir değer haline geldi. Kulübümüzün ve Türk voleybolunun değerli isimlerinden biri olan Elif, sahadaki katkısının yanı sıra takım kültürüne uyumu, çalışma disiplini ve karakteriyle de bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Birlikte gelişmeye ve uzun vadeli bir yapı kurmaya önem veriyoruz. Bu sözleşme uzatmasının, önümüzdeki dönemde takımımıza güç katmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

        ELİF ŞAHİN: BU YOLCULUĞA DEVAM ETMEKTEN DOLAYI SON DERECE MUTLUYUM

        Elif Şahin ise, "Bu takımda olmaya devam etmek benim için gerçekten çok özel. Burada sadece voleybol oynamıyorum; birlikte güldüğümüz, zorlandığımız ve başardığımız kocaman bir ailenin parçasıyım. Her gün daha iyisini yapmak için beni motive eden bir ortamın içinde olmak bana büyük bir heyecan veriyor. Bu formayı giymeye, bu kulüp için mücadele etmek ve bu yolculuğa birlikte devam etmekten son derece mutluyum. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum; birlikte daha nice güzel anılar ve başarılar yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

