Eczacıbaşı Dynavit, Numia Vero Volley’i ağırlıyor!
CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.30'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda İtalya temsilcisi Numia Vero Volley ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.
Müsabakada Predrag Balandzic (Sırbistan) ve Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, ikinci karşılaşmada ise Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.