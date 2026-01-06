Eczacıbaşı Dynavit, Numia Vero Volley’i ağırlıyor!

Olaylar Ve Görüşler - 2 Ocak 2026 (İran'da Hedef Pezeşkiyan Mı, Rejim Mi?)

İran'da isyan mı dış müdahale mi? İran'da aslında neler oluyor? İran'da hedef Pezeşkiyan mı rejim mi? İran'da protestolar niye büyüdü? İran'da protestolarda son durum ne? Trump'tan İran'a açık tehdit. İsrail-ABD yine İran'ı vuracak mı? ABD, İran'a müdahale için gerekçe mi arıyor? SDG için süre doldu, şimdi ne olacak? SDG-Şam görüşmeleri nerede tıkandı? Suriye'de entegrasyon olacak mı? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Alişer Delek, Gazeteci Ferhat Murat ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı anlattı.