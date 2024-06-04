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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eczacıbaşı, Faslı Jeesr Industries'i satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Eczacıbaşı, Faslı Jeesr Industries'i satın aldı

        2022 yılında kurduğu fabrika ile temizlik kağıtları alanında Fas'ta üretim yapmaya başlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, şimdi de bu ülkede temizlik kağıtları üreticisi Jeesr Industries'i satın aldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:46
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        Eczacıbaşı Faslı Jeesr Industries'i satın aldı
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        2022 yılında kurduğu fabrika ile alanında Fas’ta temizlik kağıtları üretimine başlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, bölgesel genişleme stratejisi kapsamında Fas merkezli temizlik kağıtları üreticisi JeesrIndustries'i satın aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Yılda 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Jeesr’in portföyünde Pandoo, DalaabyWooly, Sany ve Eversilk markaları yer alıyor.

        "FIRSATLARI İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

        Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin gerçekleştirdiği bu satın almanın, bölgesel olarak büyürken yerelleşmenin önemini gösterdiğini vurgulayarak, “Jeesr Industries'i satın almamız Fas ekonomisine olan güçlü inancımızın bir göstergesi. Bölgedeki temizlik kağıdı işimizin ilerlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Diğer iş kollarımız için de bu bölgedeki yatırım ve satın alma fırsatlarını yakından izlemeye devam ediyoruz” dedi.

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        "LİDER OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

        Jeesr Industries Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Abdallah Badaa da şunları söyledi;

        “Fas ve Afrika’da yirmi yılı aşkın süredir hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bebek bezi, kadın ve yetişkin bakım ürünleri ile temizlik kağıtları kategorilerinde güçlü markalarımızla lider olmaktan gurur duyuyoruz. Kendi ülkesinde temizlik kağıdı pazarının lideri ve yaratıcısı bir şirket olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas temizlik kağıtları sektörünün gelişmesine kısa sürede önemli katkılar sağladı. Bu satın almanın farklı ülkelerde sektörlerinde aynı başarıyı sağlamış iki şirket arasında olması mutluluk verici.”

        "KALİTELİ ÜRÜNLERE ARTAN TALEBİ GÖZLEMLEDİK"

        Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu ise; Fas pazarını uluslararası büyüme stratejilerinin kilometre taşlarından biri olarak gördüklerini belirterek, “38 milyonluk nüfusu ve istikrarlı büyüyen ekonomisiyle Fas, Afrika ve Ortadoğu’nun en gelecek vadeden ülkelerinden biri. Fas tüketicisinin yenilikçi ve kaliteli ürünlere yönelik artan talebini, Selpak’ın üç katlı temizlik kağıdına gösterdiği ilgide çok açık bir şekilde gözlemledik. Şimdi de Fas’ta ikinci bir adım daha atarak marka portföyümüzü genişletiyoruz ve Jeesr’in kağıt üretimi ile dikey entegre üretime geçiyoruz. Jeesr Industries, Pandoo, Dalaa by Wooly ve Sany gibi güçlü temizlik kağıtları markalarını yaratan ve Fas pazarında temizlik kağıtları kategorisinin lider şirketi konumunda yer alıyor. Şirketin temizlik kağıdı üretim makinesi ve çevrim tesisleri, Faslı tüketicilerin artan tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve mendil talebini karşılamak üzere üretim kapasitemizi daha da genişletmemizi sağlayacak. İki şirketin entegrasyonunu tamamladıktan sonra Fas’a yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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