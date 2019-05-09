Kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki voleybolcu gelecek sezon da turuncu-beyazlı formayı giyecek.Voleybolda geride kalan sezonun başında transfer olan Gibbemeyer, Eczacıbaşı VitrA formasıyla FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinciliği ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonlukları yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lauren Gibbemeyer, Eczacıbaşı'nda oynadığı için gurur duyduğunu belirterek, "Önümüzde başarmamız gereken hedefler var. Bu yüzden bir sezon daha burada olacağım için memnunum ve bu hedeflere ulaşmak için takımım adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelecek sezon tekrardan takımımla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.