A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçildi.

FIVB'nin resmi internet sitesinde yer alan haber, “Sahada, denizde ve hayatta hep dümenin başında” başlığıyla verildi.

Haberde, ay-yıldızlı hem de sarı-lacivertli formayla birçok başarıya imza atan Eda Erdam Dündar'ın Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü'ne verdiği destekten de bahsedilerek tecrübeli oyuncunun sosyal yönüne vurgu yapıldı.