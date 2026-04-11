Ederson: Eleştirilmek normal bir şey ama hakaret olmasın

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HATA LÜKSÜMÜZ YOK"

Brezilyalı kaleci, "Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli. Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim." dedi.

"ELEŞTİRİ NORMAL AMA HAKARET OLMASIN"

Ederson, eleştirilere yönelik, "Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir." dedi.