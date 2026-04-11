Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ederson: Eleştirilmek normal bir şey ama hakaret olmasın - Fenerbahçe Haberleri

        Ederson: Eleştirilmek normal bir şey ama hakaret olmasın

        Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, Süper Lig'in 29. haftasındaki 4-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Kendisine yönelik eleştirileri yanıtlayan Brezlyalı kaleci, "Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar ama eleştirirken hakaret olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ederson'dan eleştirilere cevap!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "HATA LÜKSÜMÜZ YOK"

        Brezilyalı kaleci, "Bugün takım olarak performansımız sonuca yansıdı. Güzel bir galibiyet elde ettik. İyi oynadık. Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Hata lüksümüz yok. Tekrar iyi oynayarak kazanmak çok önemli. Benim her zaman motivasyonum yüksek. Hayatta bazen işler iyi bazen kötü gider ama ben çalışmaktan ve elimden geleni yapmaktan hiç vazgeçmedim." dedi.

        "ELEŞTİRİ NORMAL AMA HAKARET OLMASIN"

        Ederson, eleştirilere yönelik, "Eleştiriler normaldir. Taraftarlar hep kazanmayı ister. Kazanamayınca eleştiriler normal. Uzun aradan sonra şampiyonluk istiyorlar. Ailelerimize hakaret olmaması çok önemli. Hakaret olmadığı sürece eleştiri olabilir." dedi.

