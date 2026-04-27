Ederson: Hakem bizi haksızlığa uğrattı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de kırmızı kart görerek oyundan atılan Brezilyalı kaleci Ederson, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren Ederson, "Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Giriş: 27 Nisan 2026 - 01:49
HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ
Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson "Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.
Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum." dedi.
"YAPMAMAM GEREKİYORDU"
Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi.
Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.
