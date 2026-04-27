Ederson: Hakem bizi haksızlığa uğrattı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 yenildikleri Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.

HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson "Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.

Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum." dedi.

"YAPMAMAM GEREKİYORDU"

Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi.

Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.