Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e satışında takasla takıma katılan Edgar Le ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;
2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur."
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