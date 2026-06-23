Edin Visca yeniden Başakşehir'de!
RAMS Başakşehir, eski oyuncusu Edin Visca ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu
Giriş: 23 Haziran 2026 - 16:59 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Edin Visca'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çünkü herkes bir gün evine göre. Yuvana hoş geldin Edin" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan İstanbul ekibi, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
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