Edin Visca yeniden Başakşehir'de!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Edin Visca'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

🦉 Çünkü herkes bir gün evine döner.



🤗 Yuvana hoş geldin Edin! pic.twitter.com/UXkddVXwMf — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) June 23, 2026

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çünkü herkes bir gün evine göre. Yuvana hoş geldin Edin" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İstanbul ekibi, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.