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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Rams Başakşehir Edin Visca yeniden Başakşehir'de!

        Edin Visca yeniden Başakşehir'de!

        RAMS Başakşehir, eski oyuncusu Edin Visca ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Edin Visca yeniden Başakşehir'de!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Edin Visca'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Çünkü herkes bir gün evine göre. Yuvana hoş geldin Edin" ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan İstanbul ekibi, 36 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

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