Edirne'de 45 yaşındaki eski avukat hayatını kaybetti

Edirne'de bir binada meydana gelen olayda, binadan düşen 45 yaşındaki eski avukat şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

BİNADAN DÜŞÜP YARALANDI

İHA'nın haberine göre olay; Edirne'de bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Çağdaş Balcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan düşerek ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Balcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Balcı'nın annesiyle birlikte aynı binada yaşadığı, çatıdan ya da binanın en üst katından düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışmaların ardından Balcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.