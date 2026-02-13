Canlı
Habertürk
Habertürk
        Edirne'de diplomatik plakalı araçla insan kaçakçılığı iddiası: 6 tutuklama

        Edirne'de diplomatik plakalı araçla insan kaçakçılığı iddiası: 6 tutuklama

        Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen "Casperlar" suç örgütünün sözde yöneticisi olduğu belirtilen M.K'nin, diplomatik plakalı cipin bagajında yurt dışına kaçırıldığını itiraf etmesi üzerine Edirne'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 00:28 Güncelleme: 13.02.2026 - 00:28
        Diplomatik plakalı araçla insan kaçakçılığı iddiası: 6 tutuklama
        "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen M.K, 9 Şubat'ta Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. M.K, emniyetteki sorgusunda "İstanbul'dan Edirne'ye korsan taksiyle geldiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını" anlattı.

        Kaldığı pansiyondan alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü ifade eden M.K, burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini, bu yolla önce Bulgaristan'a sonra da Romanya'ya kaçtığını itiraf etti.

        AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen M.K, hakimlikçe tutuklandı. M.K, Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        OPERASYON DÜZENLENDİ

        M.K'nin ifadesi sonrası Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

        Ekipler, M.K'nin adresini verdiği pansiyon ile oto yıkama dükkanı gören güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H'ye ait olduğu belirlendi.

        Ekipler, M.K'yi İstanbul'dan Edirne'ye getiren sürücü ile saklanmasına ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler A.Ç, B.Ç, A.F, T.G, F.O ve C.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/51 sayılı atama kararı, 11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre, görevden affını isteyen ve talepleri kabul edilen isimler doğrultusunda bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek at...
