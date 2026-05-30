Edirne'de nehirde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Edirne'de Tunca Nehri'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı
Giriş: 30 Mayıs 2026 - 12:01
SUDA CANSIZ BEDEN BULUNDU
AA'daki habere göre; Sarayiçi mevkisinde nehirde hareketsiz kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, bot yardımıyla sudan aldıkları cansız bedeni kıyıya çıkardı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.
Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Cansız bedenin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
