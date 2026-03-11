Canlı
        Edirne'de o görüntüler tepki çekti... Fenalaşan adam yerde can çekişirken bakıp geçtiler! | Son dakika haberleri

        Edirne'de o görüntüler tepki çekti... Fenalaşan adam yerde can çekişirken bakıp geçtiler!

        Edirne'de 48 yaşındaki Kemal Kulbilge, kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Fenalaşan adam, çevredekilerin müdahale etmemesi nedeniyle dakikalarca yardım bekledi. Bir taksi şoförünün yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kulbilge, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:37
        Can çekişirken bakıp geçtiler
        Edirne'de, yerde can çekişen vatandaşın yardımına dakikalarca kimse koşmadı. Vicdanları sızlatan olayda, rahatsızlanan vatandaş hayatını kaybetti.

        ANİDEN FENLAŞTI

        İHA'daki habere göre olay; Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde önceki akşam iftar sonrasında meydana geldi. Kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge, çevredeki vatandaşların ve bir taksi sürücüsünün dakikalarca yardımını bekledi.

        KİMSE YARDIMDA BULUNMADI

        Her saniyenin hayati önem taşıdığı anlarda kimse ilkyardımda bulunmaması dikkat çekti.

        BİR TAKSİ ŞOFÖRÜ YARDIM ETTİ

        Dakikalar sonra gelen başka bir taksi şoförü can çekişen Kulbilge'ye ilkyardım gerçekleştirdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Taksi durağında bulunan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, bilinci kapalı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Kulbilge, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adam, Eski Cami'de düzenlenen törenin ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

        "KAÇ KİŞİ GÖRÜYOR AMA..."

        Yaşanan acı olay sonrası konuşan Kemal Kulbilge'nin kardeşi Zehra Çetiner, vicdanları sızlatan görüntüler çerçevesinde tepkisini dile getirdi. Çetiner, "Görüntüleri izleyince 'İnsanlık ölmüş mü?' dedim. Ağabeyimi yerde yatarken kaç kişi görüyor ama müdahale etmemişler. Hastaneye sevk ettiklerinde kalbi durmuş, 40 dakika müdahale etmişler ama kurtarılamadı" diyerek ihmalkarlığa dikkat çekti.

        "YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK"

        Durakta çalışan başka bir şoför Mehmet Yıldız, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ne olduğunu anlayamadıkları için 112'yi arıyorlar ancak müdahale etmiyorlar. Başka bir şoför arkadaşımız geliyor o müdahale etmeye başlıyor. Biz taksiciyiz müdahale edebileceğimiz tam bir durum yok. Ambulans gelene kadar da yan çevirip yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

