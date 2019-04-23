Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine aynı dizide rol aldığı Efecan Şenolsun hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Efecan Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konuyla ilgili Efecan Şenolsun'dan açıklama geldi. İşte Şenolsun'un o açıklaması:

KAMUOYU AÇIKLAMASI

“Yaşamayanlar” setinde yaşanan ve rol arkadaşımın gerçeği yansıtmayan ifadesine istinaden başlatılan hukuksal bir süreç içerisindeyiz.

Setteki oyuncu meslektaşlarım ve set çalışanları olmak üzere 16 kişinin iddianamede yer alan olayları görmediği ve duymadığı tanık ifadeleriyle sabittir. 2 kişinin ifadesinin savcılık makamı nezdinde “şüpheye mahal vermesi sebebiyle” ceza davası ikame edilmiştir. Hukuksal olarak “olağan süreç” devam etmektedir.

İddianamedeki ifadelerin asılsızlığını yargı sürecinde ortaya çıkaracağım. Gerçekte var olmayan bu iddiaları yargı mercileri de tespit edecektir.

Ayrıca hakkımda çıkan bazı haberlerde, iddianamede “7 ile 17 yıl arası hapis istendiği” gibi ifadeler kesinlikle yer almamaktadır ve asılsızdır. Bilinçli bir yönlendirme ile kamuoyu algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Yargı süreci tamamlanana kadar kamuoyu ve değerli basın mensupları olmak üzere herkesin hassasiyetini rica etmekteyim.

Böylesine hayati bir konuda hakkımda asılsız iddialarda bulunan ve kişilik hakkıma saldıranlar ile ilgili konuyu yargıya taşıyacağımı belirtmek isterim.

Adaletin tecelli edeceğine inancım sonsuzdur.

Saygılarımla,

Efecan Şenolsun