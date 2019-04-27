Efeler Ligi'nde şampiyonluk heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Efeler Ligi'nde şampiyonluk heyecanı

AA

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olacağı Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 2-0 önde olan Fenerbahçe, yarın İzmir'deki müsabakayı kazanması halinde 5. kez bu başarıya ulaşacak

Efeler ligi

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olacağı Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 2-0 önde olan Fenerbahçe, yarın İzmir'deki müsabakayı kazanması halinde 5. kez bu başarıya ulaşacak.

Toplam 3 galibiyet elde edecek ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, Arkas Spor karşısında 2-0 önde bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibiyle yarın saat 14.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynayacağı müsabakayı kazanması halinde, şampiyonluğa ulaşacak. Arkas Spor ise İzmir'de oynanacak kalan 3 maçı da kazanıp şampiyonluğu elde etmeye çalışacak.

 ECZACIBAŞI'NIN 12 ŞAMPİYONLUĞU VAR

 Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank 9, Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer kez sezonu zirvede tamamladı.

Lig tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, daha önce 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

Arkas Spor ise 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyon olmuştu.

ŞAMPİYONLAR

 Voleybol erkeklerde lig şampiyonları sezonlara göre şöyle:

1970-1971 - Galatasaray

1971-1972 - İETT

1972-1973 - İETT

1973-1974 - İETT

1974-1975 - Muhafızgücü

1975-1976 - Eczacıbaşı

1976-1977 - Boronkay

1977-1978 - Eczacıbaşı

1978-1979 - Eczacıbaşı

1979-1980 - Eczacıbaşı

1980-1981 - Eczacıbaşı

1981-1982 - Eczacıbaşı

1982-1983 - Eczacıbaşı

1983-1984 - Eczacıbaşı

1984-1985 - Eczacıbaşı

1985-1986 - Eczacıbaşı

1986-1987 - Galatasaray

1987-1988 - Galatasaray

1988-1989 - Galatasaray

1989-1990 - Eczacıbaşı

1990-1991 - Eczacıbaşı

1991-1992 - Halkbank

1992-1993 - Halkbank

1993-1994 - Halkbank

1994-1995 - Halkbank

1995-1996 - Halkbank

1996-1997 - NETAŞ

1997-1998 - NETAŞ

1998-1999 - NETAŞ

1999-2000 - Arçelik

2000-2001 - Arçelik

2001-2002 - Erdemir

2002-2003 - Arçelik

2003-2004 - Erdemir

2004-2005 - Erdemir

2005-2006 - Arkas Spor

2006-2007 - Arkas Spor

2007-2008 - Fenerbahçe

2008-2009 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010 - Fenerbahçe

2010-2011 - Fenerbahçe

2011-2012 - Fenerbahçe

2012-2013 - Arkas Spor

2013-2014 - Halkbank

2014-2015 - Arkas Spor

2015-2016 - Halkbank

2016-2017 - Halkbank

2017-2018 - Halkbank

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Efeler Ligi’ni 3. bitirdi
VOLEYBOLGalatasaray Efeler Ligi’ni 3. bitirdi
Galatasaray HDI Sigorta: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOLFenerbahçe Galatasaray'ı devirdi
VakıfBank: 2 - Eczacıbaşı VitrA: 3 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOLEczacıbaşı VitrA, seride öne geçti!
Halkbank: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOLGalatasaray sezonu 3 tamamladı
Filede derbi hedef üçüncülük
VOLEYBOLFilede dev derbi!
Beşiktaş: 3 Sorgun Belediyespor: 1 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOLBeşiktaş, Efeler Ligi'ne yükseldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X