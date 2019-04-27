Efeler Ligi'nde şampiyonluk heyecanı

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olacağı Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 2-0 önde olan Fenerbahçe, yarın İzmir'deki müsabakayı kazanması halinde 5. kez bu başarıya ulaşacak.

Toplam 3 galibiyet elde edecek ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, Arkas Spor karşısında 2-0 önde bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibiyle yarın saat 14.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynayacağı müsabakayı kazanması halinde, şampiyonluğa ulaşacak. Arkas Spor ise İzmir'de oynanacak kalan 3 maçı da kazanıp şampiyonluğu elde etmeye çalışacak.

ECZACIBAŞI'NIN 12 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank 9, Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer kez sezonu zirvede tamamladı.

Lig tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, daha önce 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

Arkas Spor ise 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyon olmuştu.

ŞAMPİYONLAR

Voleybol erkeklerde lig şampiyonları sezonlara göre şöyle:

1970-1971 - Galatasaray

1971-1972 - İETT

1972-1973 - İETT

1973-1974 - İETT

1974-1975 - Muhafızgücü

1975-1976 - Eczacıbaşı

1976-1977 - Boronkay

1977-1978 - Eczacıbaşı

1978-1979 - Eczacıbaşı

1979-1980 - Eczacıbaşı

1980-1981 - Eczacıbaşı

1981-1982 - Eczacıbaşı

1982-1983 - Eczacıbaşı

1983-1984 - Eczacıbaşı

1984-1985 - Eczacıbaşı

1985-1986 - Eczacıbaşı

1986-1987 - Galatasaray

1987-1988 - Galatasaray

1988-1989 - Galatasaray

1989-1990 - Eczacıbaşı

1990-1991 - Eczacıbaşı

1991-1992 - Halkbank

1992-1993 - Halkbank

1993-1994 - Halkbank

1994-1995 - Halkbank

1995-1996 - Halkbank

1996-1997 - NETAŞ

1997-1998 - NETAŞ

1998-1999 - NETAŞ

1999-2000 - Arçelik

2000-2001 - Arçelik

2001-2002 - Erdemir

2002-2003 - Arçelik

2003-2004 - Erdemir

2004-2005 - Erdemir

2005-2006 - Arkas Spor

2006-2007 - Arkas Spor

2007-2008 - Fenerbahçe

2008-2009 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010 - Fenerbahçe

2010-2011 - Fenerbahçe

2011-2012 - Fenerbahçe

2012-2013 - Arkas Spor

2013-2014 - Halkbank

2014-2015 - Arkas Spor

2015-2016 - Halkbank

2016-2017 - Halkbank

2017-2018 - Halkbank