Efeler Ligi'nde şampiyonluk heyecanı

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olacağı Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 2-0 önde olan Fenerbahçe, yarın İzmir'deki müsabakayı kazanması halinde 5. kez bu başarıya ulaşacak.
Toplam 3 galibiyet elde edecek ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, Arkas Spor karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Fenerbahçe, rakibiyle yarın saat 14.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynayacağı müsabakayı kazanması halinde, şampiyonluğa ulaşacak. Arkas Spor ise İzmir'de oynanacak kalan 3 maçı da kazanıp şampiyonluğu elde etmeye çalışacak.
ECZACIBAŞI'NIN 12 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank 9, Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer kez sezonu zirvede tamamladı.
Lig tarihinde 4 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, daha önce 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.
Arkas Spor ise 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyon olmuştu.
ŞAMPİYONLAR
Voleybol erkeklerde lig şampiyonları sezonlara göre şöyle:
1970-1971 - Galatasaray
1971-1972 - İETT
1972-1973 - İETT
1973-1974 - İETT
1974-1975 - Muhafızgücü
1975-1976 - Eczacıbaşı
1976-1977 - Boronkay
1977-1978 - Eczacıbaşı
1978-1979 - Eczacıbaşı
1979-1980 - Eczacıbaşı
1980-1981 - Eczacıbaşı
1981-1982 - Eczacıbaşı
1982-1983 - Eczacıbaşı
1983-1984 - Eczacıbaşı
1984-1985 - Eczacıbaşı
1985-1986 - Eczacıbaşı
1986-1987 - Galatasaray
1987-1988 - Galatasaray
1988-1989 - Galatasaray
1989-1990 - Eczacıbaşı
1990-1991 - Eczacıbaşı
1991-1992 - Halkbank
1992-1993 - Halkbank
1993-1994 - Halkbank
1994-1995 - Halkbank
1995-1996 - Halkbank
1996-1997 - NETAŞ
1997-1998 - NETAŞ
1998-1999 - NETAŞ
1999-2000 - Arçelik
2000-2001 - Arçelik
2001-2002 - Erdemir
2002-2003 - Arçelik
2003-2004 - Erdemir
2004-2005 - Erdemir
2005-2006 - Arkas Spor
2006-2007 - Arkas Spor
2007-2008 - Fenerbahçe
2008-2009 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010 - Fenerbahçe
2010-2011 - Fenerbahçe
2011-2012 - Fenerbahçe
2012-2013 - Arkas Spor
2013-2014 - Halkbank
2014-2015 - Arkas Spor
2015-2016 - Halkbank
2016-2017 - Halkbank
2017-2018 - Halkbank
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