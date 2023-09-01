Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor? İşte Arka Sokaklar oyuncu kadrosu
Ekranların en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar, 18. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Her sezonda oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin yeni sezonda hangi isimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Dizinin tutkunları ise "Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 18. sezon Arka Sokaklar oyuncu kadrosu
İlk yayınlandığı günden itibaren ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisi yeni sezonuyla geri dönüyor. Sevilen oyuncular diziye veda ederken yerine bomba isimler katıldı. Her zaman olduğu gibi yeni sezonunda da cuma akşamları izleyici karşısına çıkacak olan dizinin yeni kadrosu merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor? İşte Arka Sokaklar oyuncu kadrosu...
ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arka Sokaklar bu akşam 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.
ARKA SOKAKLAR'DA 4 YENİ İSİM!
Arka Sokaklar'ın kadrosunda 4 yeni isim daha katıldı. Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alacak yeni isimler; Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu oldu.
ARKA SOKAKLAR 18.YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Kanal D’nin, çok sevilen dizisi Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile 1 Eylül Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Mesut Komiser (Şevket Çoruh) gibi isimler yapımcı ile anlaşamadığı için diziden ayrılmıştı. Bu sezon ise yeni isimler kadroya dahil oldu. İşte o isimler…
Zafer Ergin - RIZA SOYLU
Özgür Ozan - HÜSNÜ ÇOBAN
Hasan Denizyaran KADİR KORMAZ
İlker İnanoğlu ENGİN BALKAN
Özlem Çınar - AYLİN AYDIN
Ozan Çobanoğlu - HAKAN ÇINAR
Sinem Reyhan Kıroğlu - BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı - ÜNAL KALAFAT
Ece Aydemir CANSU TOPRAK
Mustafa Üstündağ
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON TAM KADRO
Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON ÖZETİ
Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.
Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.
Daha düne kadar Rıza Baba’nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Başkomiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal’ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza’yı ve ekibi düşmanı bellemiştir.
Aslında gözü pek, yiğit ve ‘doğru’ bir genç adamdır ancak, Ünal’ın aklına soktuğu yalanların etkisindedir. Rıza Baba ve ekibi, üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip, kendilerine oynanan oyunu bozmak için kolları sıvarlar. Ancak bu kez yol, her zamankinden çetindir.