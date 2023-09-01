Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler ve ne zaman başlıyor? İşte Arka Sokaklar oyuncu kadrosu

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Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.

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Daha düne kadar Rıza Baba’nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Başkomiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal’ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza’yı ve ekibi düşmanı bellemiştir.