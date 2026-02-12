Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı: "Konut üretimi yalnızca bir arz meselesi değil"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Avrupa genelinde derinleşen konut sorununu ele almak amacıyla Londra’da düzenlediği Konut Forumu, 25 ülkeden 300 den fazla üst düzey özel sektör liderini, uluslararası yatırımcıları ve kamu temsilcilerini bir araya getirdi. Konuşmacılar arasında Türkiye’den Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da bulundu.

Forum kapsamında Avrupa Birliği, Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık ülkelerinde erişilebilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı konut üretiminin nasıl hızlandırılabileceği, özel sektör ve kamu iş birlikleri perspektifiyle ele alındı.

KONUT ARZININ ÖLÇEKLENMESİ VE KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ

İnanç Kabadayı, forum çatısı altında gerçekleştirilen “Gayrimenkulde Kurucular” panelinde yaptığı konuşmada, konut arzının yalnızca hızlanmasının değil, doğru planlama, mühendislik disiplini ve finansal sürdürülebilirlik temelinde ölçeklenmesinin kritik olduğunu vurguladı. Kabadayı, erişilebilir konutun sıklıkla “daha düşük standart” olarak algılandığını ancak gerçek erişilebilirliğin; ölçek, verimlilik ve uzun vadeli maliyet yönetimiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Kabadayı, Türkiye'deki başarılı kentsel dönüşüm modelinden bahsederek büyük ölçekli projelerde kamu ile kurulan etkin iş birliklerinin; planlama süreçlerini hızlandırdığını, riskleri azalttığını ve konutun daha geniş kitleler için erişilebilir hale gelmesine katkı sağladığını belirtti. KENTSEL DÖNÜŞÜM: SOSYAL VE EKONOMİK BİR ZORUNLULUK Panelde öne çıkan başlıklardan biri kentsel dönüşüm oldu. Kabadayı, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesiyle sınırlı olmadığını; toplumsal güvenin güçlendirilmesi ve şehirlerin uzun vadeli planlama kapasitesinin artırılması açısından kritik bir politika alanı olduğunu vurguladı. Kentsel dönüşüm projelerinde hız ile kalite arasında bir tercih yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Kabadayı, doğru planlama, güçlü finansal yapı ve etkin proje yönetimiyle bu iki hedefin eş zamanlı olarak hayata geçirilebileceğini ifade etti. KONUT ARZI, DEPREM GERÇEĞİ VE EKONOMİK DAYANIKLILIK "Deprem gerçeğiyle yaşayan ülkelerde konut üretimi yalnızca bir arz meselesi değildir. Güvenli yapı üretimi, ekonomik istikrarın ve şehirlerin finansal sürdürülebilirliğinin temelidir. Afet sonrası oluşabilecek yüksek kamu maliyetlerini azaltmanın en rasyonel yolu, baştan doğru planlanmış ve mühendislik disiplini yüksek projeler geliştirmektir. Kentsel dönüşüm, ekonomik dayanıklılığı artıran stratejik bir yatırım alanıdır" diye konuştu.

Kabadayı, güvenli ve ölçekli konut üretiminin istihdamdan finansmana, yatırım güveninden şehir rekabetçiliğine kadar geniş bir etki alanı yarattığını belirterek, "Konut politikası aslında ekonomik direnç politikasıdır" ifadelerini kullandı. GERÇEK ERİŞİLEBİLİRLİK: TEKNOLOJİYLE DÜŞEN YAŞAM MALİYETİ Konuşmasında teknoloji ve sürdürülebilirlik başlığına değinen Kabadayı, modüler üretim yöntemleri, standartlaştırılmış mühendislik çözümleri ve yeşil bina uygulamalarının konut üretiminde verimliliği artırdığını söyledi. Bu yaklaşımın inşaat süresini kısalttığını, kaynak kullanımını optimize ettiğini ve maliyet baskısını azalttığını ifade etti. Enerji verimliliği yüksek tasarımın ve dayanıklı malzeme kullanımının, konutların işletme giderlerini düşürdüğünü belirten Kabadayı, teknoloji odaklı üretim modelinin hem geliştirici hem kullanıcı açısından sürdürülebilir bir maliyet yapısı oluşturduğunu kaydetti. ERİŞİLEBİLİR KONUTUN EKONOMİSİ: ÖLÇEK VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Erişilebilir konut kavramının fiyat indirimiyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Kabadayı, "Erişilebilirlik düşük standart anlamına gelmez. Gerçek erişilebilirlik, ölçek ekonomisi ve finansal sürdürülebilirlik üzerine kurulu bir modeldir" dedi.