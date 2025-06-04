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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Egemen Korkmaz: Temel problem, oyuncuların aldığı süreler - Futbol Haberleri

        Egemen Korkmaz: Temel problem, oyuncuların aldığı süreler

        Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, takımda yer alan oyuncuların az süre aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:57 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:57
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        "Temel problem, oyuncuların aldığı süreler"
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        Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, yarın Karadağ ile yapılacak özel maç öncesi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

        Milli takımın hemen hemen her kategorisinde yer aldığını belirten Korkmaz, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim teknik direktörlük kariyerimde kendisinin büyük bir desteği var. Son çalıştığım dönemde de bana büyük sorumluluk vermişti." ifadelerini kullandı.

        "TEMEL PROBLEM, OYUNCULARIN ALDIĞI SÜRELER"

        Ümit Milli Takım'ın başına geçerken sürecin çok hızlı ilerlediğini dile getiren 42 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

        "Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya da problem çözmeye geldik. Dün savunma antrenmanı yaptık. Bugün hücumun üzerinden geçeceğiz. Duran topların da üstünden geçeceğiz. Bu süreçte skorlardan bağımsız, birbirimizi tanıyacağız. Burada iyi bir jenerasyon var ama oyuncuların aldığı süreler bizi biraz olumsuz etkiliyor. Adım adım ilerlemekten yanayız. Süreci hep beraber takip edeceğiz. Yanılmıyorsam en son 2000 yılında şampiyonaya katıldık. O zaman Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun, milli takımda oynuyordu. Bizim asıl amacımız A Milli Futbol Takımı'na oyuncu kazandırmak. 2027 yılında da Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz, orada olmak istiyoruz. Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz."

        "ÖNÜMDE 2 SENELİK BİR SÜREÇ VAR"

        Her zaman bir hedef doğrultusunda ilerlediğini vurgulayan Korkmaz, "Burada bir hedef var. O da 2027 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Önceki hocalarıma saygı duyuyorum. Hepsini tanıyorum ve seviyorum. Benim için 2 senelik bir süreç var önümde. Ben çalışmayı seviyorum. Sonuna kadar da çalışacağım." diye konuştu.

        Her teknik adamın bir tarzı olduğunu aktaran Korkmaz, "Şu zamanda oyuncuların yapıları değişiyor. Bazen tatlı sert olacağız. Şu anki oyuncular ikna olmak istiyor. Biz de oyuncuları ikna etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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