Egeyapı Avrupa GYO, ikinci günde de talep toplamaya devam ediyor. 61 milyon 200 bin lot dağıtımı yapacak firma,'EGEGY' koduyla önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlayacak. Firma, halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını 'Modernyaka projesinin finansmanı' olarak kullanacak. İşte, Egeyapı Avrupa GYO halka arz...