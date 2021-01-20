Artık kar tatilini unutun! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2020 yılı pek çok açıdan benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Her sektör ve ülke pandemiden etkilenirken profesyonel ve sosyal anlamda da küresel olarak pek çok şey değişti. Bu değişikliklerin çoğunun hayatımızda kalıcı olarak yer edineceği yönündeki genel görüşe ek olarak kimileri ise koronavirüsün zaten var olan değişim trendini daha da hızlandırmaya vesile olduğunu ifade ediyor.

Koronavirüs, bireylerin nasıl düşündüğünü, onlar için neyin önemli olduğunu, nelerin öncelikler arasında yer aldığını ve çalışma şeklini değiştirseler de işteki başarı ve tatmini aynı seviyede nasıl tutabileceklerini sorgulamasına sebep oldu.

2021 beklentilerinden bahseden ve 2020 yılının zorlu koşullarını hatırlatan video öncelikli tümleşik iletişim platformu Zoom Video Communications’un bilgi teknolojilerinden sorumlu başkanı (CIO) Harry Moseley; “Eğitimden sağlık hizmetlerine, perakendeye, finansal hizmetlere ve profesyonel hizmetlere kadar her şey o kadar çok değişti ki aslında insanlar dijital dönüşümün ne olduğunu gerçek anlamda bu süreçte anladı” dedi.

Zoom'un CIO'su Harry Moseley’in başta eğitim olmak üzere, sağlık, finans, seyahat ve eğlence gibi alanlarda 2021 yılına ilişkin öngörüleri şöyle:

EĞİTİM: ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER HİBRİT MODELE GEÇECEK

- Öğrenciler için kar tatili konsepti, uzaktan eğitimin geldiği noktaya dikkat edildiğinde, artık geçmişte kalmış bir fikirden ibaret. Üstelik öğrencilerin eğitimde katettikleri seviye arttıkça uzaktan eğitimin daha da büyük faydalarını görmeye ve dünya çapında eğitim fırsatlarından yararlanıp dersler almaya da başlayabilirler.

- Öğretme ve öğrenme eylemleri tamamen değişirken, ortaya çıkan hibrit model artık tamamen kalıcı olacak.



SAĞLIK: TELESAĞLIK YÜKSELİŞE GEÇECEK

- Muayene, kontroller ve diğer hizmetler için bir uzman doktorla bağlantı kurmak ve görüşmek de değişime uğrayan olgular arasında. Kalp atış hızını, kan basıncını veya görsel tetkikleri ölçebilen akıllı telefonlar sayesinde fiziki doktor ziyaretlerinde azalmalar görülebilir. Buna bağlı olarak da medikal profesyonellerin ellerindeki veri de artacak. Bu da tüm taraflar için verimliliği artırdığı gibi çok daha gelişmiş bir yaşam deneyimini mümkün kılacak.

- Öncelikle, yatak sayısını ya da yatan hasta ziyaretlerinin sıklığını artırmadan daha fazla medikal bakım sağlamak öncelik kazanacak.

- Sağlık sigortası sektörü de “telesağlık” konseptinin destekçileri olacak çünkü ödenecek masraflarda düşüş görülecek. Tıp pratisyenleri için de telesağlık çok daha cazip bir model haline gelecek.

- Telesağlık hizmetlerinin benimsenmesinde de; sanal değerlendirme, uzman konsültasyonu ve tetkik sonucu ziyaretleri gibi senaryolarda kullanılmaya başladıkça artış görülecek.

- Ruh sağlığı ve terapi tedavileri telesağlık için hızlı büyüyen alanlar olacak.

FİNANS: BANKALARDA ŞUBELERDEN SANAL DENEYİME KESKİN GEÇİŞ

- Perakendeden varlık yönetimine ve yatırım bankacılığına kadar tüm finansal hizmetler çok ciddi ve kalıcı değişikliklere sahne oldu. Bankacılar, müşteriye ulaşmak için dünyayı dolaşmak zorunda kalmadan evlerinden iletişim kurabildi ve işlerini halledebildi.

- Bu kapsamda bankacılıkta şubelerden sanal deneyime keskin geçiş hızlanacak.

- Varlık yönetimi danışmanları, sanal platformlar sayesinde coğrafi kısıtlamaları aşabilecek.

- Yatırım bankacıları, seyahate daha az bağımlı olacak; daha uygun maliyetlerle daha fazla anlaşma yönetip yürütebilecek.

- Araştırma ve ticaret daha sanal ve yaygın hale gelecek.

SEYAHAT: BİREYSEL UÇAK SEYAHATLERİ ARTACAK

- Havayolu seyahati, evde kalma ve sosyal mesafe zorunlulukları nedeniyle alt üst oldu. İş seyahatleri sekteye uğradı. Fakat uzun süreli evde kalma sonrası uzaktaki sevdiklerini görebilmek için, bireysel anlamda, uçak seyahatinin artması bekleniyor.

ETKİNLİK: YÜZ YÜZE ETKİNLİKLER GERİ GELECEK AMA...

- Yüz yüze gerçekleşen etkinliklerin bir gecede sanal ortama taşınmasına şahit olduk. Hem büyük hem de küçük etkinlikler şüphesiz geri gelecek. Fakat sanal bir yaklaşımla bu etkinliklerde daha fazla konuşması ve katılımcıya ulaşmak mümkün olabilecek. Katılamayanların sonradan izlemesi için etkinlikler kaydedilecek.

PERAKENDE: ONLINE SATIŞ, LOJİSTİK VE TESLİMATI GÜÇLENDİRECEK

- Pandemi sırasında market ve restoran satışı online olarak yapıldı ve online siparişler bu dönemde tavan yaptı. Her türden perakendeci ve restoran işletmecisi, e-ticaret fırsatlarına yatırım yapmanın yanı sıra, online alışveriş hizmetlerini geliştirmek için lojistik ve teslimat operasyonlarını güçlendirmeye devam edecek.

EĞLENCE: SEKTÖRÜN KALBİNİ VİDEO OLUŞTURACAK

- Sinema salonları kapandığında, TV yapımları, canlı konserler ve oyunlar durduğunda Netflix ve diğer dijital yayın platformları kullanıcıların her şeyi haline geldi. Bu doğrultuda video; ekip toplantıları, senaryo okumaları ve bir arada olmayı gerektiren diğer her türlü eylem için kalıcı olarak eğlence sektörünü domine edecek.