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Ehliyet affı son gelişmeler: Ehliyet affı şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Ehliyet affı son dakika gelişmeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın borç yapılandırma düzenlemesinin detaylarını açıklamasının ardından gündeme geldi. Trafikte kusurlu hareketleri nedeniyle ceza puanları dolan ve ehliyetlerine el konulan sürücüler, ehliyet affı kapsamına girip girmediklerini merak ediyor. İşte, 2023 Ehliyet affı şartları ve kapsamı hakkında merak edilen detaylar...

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  • EHLİYET AFFI SON DAKİKA 2023 | Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Ehliyetler geri verilecek mi?

    Ehliyet affı şartları ve kapsamı, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Düzenlemeyle birlikte borç yapılandırma paketiyle birlikte vergi borçları ve trafik ceza puanları siliniyor, taksitli ödemem imkanı sağlanıyor. Alkol, uyuşturucu, ölümlü kaza dışında trafik ceza puanlarının silineceği düzenlemeye ilişkin "Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 Ehliyet affı son dakika gelişmeleri...
  • EHLİYET AFFI SON DAKİKA 2023 | Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Ehliyetler geri verilecek mi?

    YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

    23 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı.
  • EHLİYET AFFI SON DAKİKA 2023 | Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Ehliyetler geri verilecek mi?

    BORÇLARIN CEZALARI SİLİNİYOR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından “Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.
  • EHLİYET AFFI SON DAKİKA 2023 | Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Ehliyetler geri verilecek mi?

    EHLİYET AFFI GELDİ Mİ?

    Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. 
  • EHLİYET AFFI SON DAKİKA 2023 | Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Ehliyetler geri verilecek mi?

    EHLİYET AFFININ KAPSAMI NEDİR?

    Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. 
  • EHLİYET AFFI SON DAKİKA 2023 | Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Ehliyetler geri verilecek mi?

    EHLİYET AFFI ŞARTLARI NELER?

    Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • EHLİYET AFFI SON DAKİKA 2023 | Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Ehliyetler geri verilecek mi?

    "10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK"

    Ehliyet affına ilişkin olarak “Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak” ifadelerini kullanan Erdoğan, davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağının altını çizdi.
  • EHLİYET AFFI SON DAKİKA 2023 | Ehliyet affı ne zaman, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Ehliyetler geri verilecek mi?

    TRAFİK CEZA PUANI NEDİR? 

    Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

    EHLİYET CEZA PUANI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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