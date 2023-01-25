"10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK"

Ehliyet affına ilişkin olarak “Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak” ifadelerini kullanan Erdoğan, davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağının altını çizdi.