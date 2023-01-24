MİLYONLARI İLGİLENDİREN GELİŞME

Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.