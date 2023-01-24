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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 2023 Ehliyet affı çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı ehliyet affı açıklamasında "Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrasında sürücüler, ehliyet affının gelip gelmediğini araştırmaya başladı. İşte ehliyet affı ve trafik ceza puanlarında son gelişmeler...

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  • SON DAKİKA 2023 EHLİYET AFFI | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, trafik cezaları, ceza puanı silinecek mi, kimleri kapsıyor?

    Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet affında son dakika gelişmesi yaşandı. Ehliyet affı bekleyenlere müjdeli haber Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor? İşte ehliyet affı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • SON DAKİKA 2023 EHLİYET AFFI | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, trafik cezaları, ceza puanı silinecek mi, kimleri kapsıyor?

    2023 EHLİYET AFFI GELDİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. 
  • SON DAKİKA 2023 EHLİYET AFFI | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, trafik cezaları, ceza puanı silinecek mi, kimleri kapsıyor?

    Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. 
  • SON DAKİKA 2023 EHLİYET AFFI | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, trafik cezaları, ceza puanı silinecek mi, kimleri kapsıyor?

    MİLYONLARI İLGİLENDİREN GELİŞME

    Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA 2023 EHLİYET AFFI | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, trafik cezaları, ceza puanı silinecek mi, kimleri kapsıyor?

    TRAFİK CEZA PUANI NEDİR? 

    Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.,

    EHLİYET CEZA PUANI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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