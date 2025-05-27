Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyen sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL karşılığında yenilenebilen B sınıfı sürücü belgeleri, bu tarihten sonra yapılacak başvurularda 7.438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle vatandaşların belirtilen süre içinde gerekli belgelerle birlikte Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, hangi evraklar gerekli? Tüm detaylar haberimizde...