Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, nereye başvuru yapılır?
Ehliyetini henüz yenilemeyen milyonlarca sürücü için kritik süreç devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, şimdiye kadar 31 milyonu aşkın kişi ehliyetini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirdi ancak yaklaşık 4 milyonun üzerinde kişi hâlâ eski tip ehliyetini kullanıyor. Eski belgelerle araç kullanmaya devam eden sürücüler için belirlenen son gün ise hızla yaklaşmakta. Belirtilen tarihe kadar işlem yapılmaması durumunda ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Peki, ehliyet yenileme için son başvuru tarihi nedir, başvuru nereye ve hangi belgelerle yapılır? İşte merak edilen detaylar...
Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyen sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL karşılığında yenilenebilen B sınıfı sürücü belgeleri, bu tarihten sonra yapılacak başvurularda 7.438 TL’ye yükselecek. Bu nedenle vatandaşların belirtilen süre içinde gerekli belgelerle birlikte Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, hangi evraklar gerekli? Tüm detaylar haberimizde...
EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.