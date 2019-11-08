Çin, ABD ile 2018 yılında başlayan ticaret savaşı sonrası konan ek gümrük tarifelerinin iki ülkenin ticaret görüşmelerindeki ilerleme sonrası geri çekileceğini açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, yaptığı açıklamada "Son 2 haftada üst düzey müzakereciler yapıcı görüşmelerde bulundu ve anlaşma konusunda sağlanan ilerlemeyle kademe kademe ek vergilerin kaldırılmasına dair anlaşmaya vardı." dedi.

Gao'nun açıklamasına göre 1. aşama anlaşma gerçekleştiği takdirde anlaşmanın içeriğine göre iki taraf da aynı oranda ek vergilerden vazgeçecek.

Reuters da Gao Feng'den alıntı yaparak servis ettiği haberde "Ticaret Savaşı ek gümrük tarifeleriyle başladı ve tarifelerin iptaliyle de bitmeli." ifadelerini kullandı fakat planın Beyaz Saray içerisinde bir kesimin muhalefetiyle karşılandığını da belirtti.

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, gelişmeleri doğrularken Bloomberg’e yaptığı açıklamasında, “Eğer 1. aşama ticaret anlaşması varsa tarife anlaşmaları ve imtiyazlar da olacaktır” dedi.

Bloomberg, 360 milyar dolarlık Çin ürünü üzerindeki ek verginin kaldırılabileceğini, Financial Times ise Beyaz Saray'ın tüketici elektroniği üzerindeki vergileri tamamen kaldıracağını iddia ediyor. Haber akışı sonrası ABD ve Çin vadelileri yükseldi.

Bloomberg'in bir diğer haberine göre ise Trump ve Şi arasında yapılması planlanan ve yeri bir türlü belirlenemeyen yüzyüze görüşme aralık ayına kaldı.