Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ekim ayı faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı: Faizler yüzde kaç artırıldı? İşte cevabı - Merak Edilenler Haberleri

Ekim ayı faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısı sonrası yapılan açıklama ile Merkez Bankası'nın faiz kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Böylelikle "Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı ne oldu?" sorusu cevabını buldu. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı... Habertürk Giriş: 26.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:10 facebook

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Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısı sonrası yapılan açıklamada faizlerin 500 baz puan artırıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı ne oldu? İşte, merak edilen soruların cevabı...

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EKİM AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan faizlerle ilgili şu açıklama yapıldı: Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.