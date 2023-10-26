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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ekim ayı faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı: Faizler yüzde kaç artırıldı? İşte cevabı - Merak Edilenler Haberleri

        Ekim ayı faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu

        Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısı sonrası yapılan açıklama ile Merkez Bankası'nın faiz kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Böylelikle "Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı ne oldu?" sorusu cevabını buldu. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:10
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        Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ekim ayı toplantısı sonrası yapılan açıklamada faizlerin 500 baz puan artırıldığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı ne oldu? İşte, merak edilen soruların cevabı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        EKİM AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan faizlerle ilgili şu açıklama yapıldı:

        Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

        Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

        Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

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        Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

        Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

        Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.

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        Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

        Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

        Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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