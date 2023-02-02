Ekin Türkmen: Ne söylediysem o

Geçtiğimiz günlerde evliliğe dair, "Aynı evde kalmak bile korkunç" şeklinde konuşan Ekin Türkmen'e hâlâ aynı fikirde olup olmadığı soruldu. Türkmen, konuyla ilgili olarak, "Ne söylediysem o" demekle yetindi.

"EVLİLİK BANA GÖRE DEĞİL" DEMİŞTİ

Daha önce Okan Can Yantır ile birlikteliği sorulan Ekin Türkmen, “İlişkimiz güzel bir şekilde devam ediyor” demişti. "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Ben evliliği düşünen biri değilim. Bana göre değil. Aynı evde yaşamak bile korkunç geliyor. Eve ailesinden birisi gelse bile belli bir süreden sonra insan yalnızlık istiyor. Belli bir süreden sonra tahammül bile edemiyor insan..." şeklinde sözlerini noktalamıştı.