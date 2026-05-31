        Ekin Uzunlar'dan fit imaj şovu: Yaza hazırım, bol bol beni çekin!

        Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, yeni imajıyla sahneye çıktı. Şarkıcı, basın mensuplarına, "İstediğiniz gibi çekin, kilo verdim. Yazın da Bodrum'da olacağım, bol bol çekebilirsiniz" dedi

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 13:40
        Yaza hazırım, bol bol beni çekin!

        Kurban Bayramı'nda Kıbrıs Lefkoşa'da sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre, verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı, yeni imajını gözler önüne serdi.

        "Yaza hazırım, bol bol beni çekin!" diyerek esprili açıklamalarda bulunan Uzunlar, artık koyu renk kıyafetlerle kilolarını saklama döneminin bittiğini söyledi. Açık renk takım tercih eden ünlü sanatçı, "Ben normalde kiloları saklamak için koyu renk giyerdim ama artık açık renk giyiniyorum. İstediğiniz gibi çekin, kilo verdim. Yazın da Bodrum'da olacağım, bol bol çekebilirsiniz" sözleriyle dikkat çekti.

        ZAYIFLAMANIN FORMÜLÜNÜ VERDİ

        Fit görüntüsünün sırrını da paylaşan Uzunlar, zayıflama formülünün oldukça basit olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, "Akşam 8'den sonra yemek yemeyi bırakın" diyerek formunu nasıl koruduğunu anlattı.

        "SAYGI GECELERİ HAYATTAYKEN YAPILMALI"

        Mustafa Sandal için düzenlenen saygı gecesinde sahne alan en dikkat çekici isimlerden biri olan Uzunlar, son dönemde tartışma yaratan "hayattaki sanatçılara saygı gecesi yapılması" konusuna da açıklık getirdi.

        Uzunlar, "Bence tam tersine insanlar hayattayken yapılmalı. Keşke Volkan Konak, Kazım Koyuncu hayatta olsaydı da biz de onlara saygı gecesi düzenleseydik. Çok güzel olmaz mıydı?" dedi.

        "MÜZİKTE YAPAY ZEKA ASLA OLMAMALI"

        Son dönemde müzik dünyasında sıkça tartışılan yapay zeka konusuna da değinen Uzunlar, müzikte yapay zeka kullanımına karşı olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Bence müzikte yapay zeka asla olmamalı. O kemençenin ruhunu veremez. Yapay zekadan sadece destek almalıyız. Onun vereceği birkaç ipucu üzerinden yine kendimiz üretmeliyiz" dedi.

